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اليوم.. مرتضى منصور يبحث تغيير معاوني محمد حلمي
30
ديسمير
2016
12:47 PM
بواسطة
يعقد اليوم الجمعة، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي للحديث حول أسباب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز
يذكر أن مرتضى منصور ألمح لإمكانية إجراء تعديلات على الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فترة توقف الدوري 40 يومًا قد تشهد تغييرات على تشكيل الجهاز.
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