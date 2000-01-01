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اليوم.. إنبي يستضيف صيد المحلة في دوري الجمهورية للناشئين
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ديسمير
2016
09:46 AM
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يستضيف اليوم الجمعة، فريق إنبي لكرة القدم تحت 16 سنة مواليد 2000، نظيره صيد المحلة بملعب الفريق البترولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدوري الجمهورية للناشئين
ويقود الفريق البترولي جهاز فني مكون من: |محمد إسماعيل| مديرا فنيا لقطاع الشباب، و|عماد الدين جابر| مديرا فنيا، و|طارق ضياء| مدربا عاما، و|خالد فرحات| مدربا لحراس المرمى، و|وليد رمضان| إداريا، و|عبد الله شاهين| طبيبا، و|مصطفى محمود| إخصائي تأهيل، و|محمد محمود| إخصائي علاج طبيعي، و|محمود رفاعي| إخصائي تدليك.كما يلتقي في نفس الجولة كل من سموحة مع وادي دجلة والمصري مع الزمالك والإنتاج الحربي مع القناة.
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