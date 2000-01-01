ويقود الفريق البترولي جهاز فني مكون من: |محمد إسماعيل| مديرا فنيا لقطاع الشباب، و|عماد الدين جابر| مديرا فنيا، و|طارق ضياء| مدربا عاما، و|خالد فرحات| مدربا لحراس المرمى، و|وليد رمضان| إداريا، و|عبد الله شاهين| طبيبا، و|مصطفى محمود| إخصائي تأهيل، و|محمد محمود| إخصائي علاج طبيعي، و|محمود رفاعي| إخصائي تدليك.كما يلتقي في نفس الجولة كل من سموحة مع وادي دجلة والمصري مع الزمالك والإنتاج الحربي مع القناة.