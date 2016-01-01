يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بملعب الإسماعيلية بختام مباريات الجولة 17 والدور الأول للدوري الممتاز

يدخل الدراويش مواجهة الليلة وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بجدول الدوري ويسعى لتحقيق فوز يؤهله للصعود إلى المركز الثامن وختام الدور الأول بفوز معنوي لاسيما أنه اللقاء الأخير لأشرف خضر كمدير فني للفريق الذي يسعى لترك أثر طيب خلال مهمته مع الفريق. أما الاتحاد فيطمع في العودة بنقاط اللقاء الثلاث لتحسين مركزه؛ حيث سيصعد به الفوز ليحتل مكان الإسماعيلي بالمركز التاسع فلديه 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 بالدوري.