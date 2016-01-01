مدريد (رويترز) - قال جورجي منديس وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد إن أفضل لاعب كرة قدم في العالم رفض عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 300 مليون يورو (315.24 مليون دولار).

وفي حديثه إلى قناة سكاي الإيطالية خلال وجوده في دبي لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر قال منديس إن العرض الصيني يتضمن راتبا سنويا لرونالدو قيمته 100 مليون يورو.

ونقل عن منديس قوله "جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو."

وأضاف وكيل الأعمال قوله "لكن المال ليس كل شيء. ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة له. كريستيانو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين."

وأردف منديس "السوق الصينية سوق جديدة. يمكنهم شراء الكثير من اللاعبين لكن مرة أخرى من المستحيل أن ينطبق هذا الأمر على رونالدو."

وتأتي أخبار العرض الصيني بعد تأكيد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84 مليون يورو وكذلك انتقال لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الانجليزي إلى شنغهاي سيبج مقابل نحو 60 مليون يورو حسب التقديرات الإعلامية أيضا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)