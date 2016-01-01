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الشرقية يواجه المقاصة اليوم بالدوري العام
30
ديسمير
2016
08:46 AM
بواسطة
يلتقي، اليوم الجمعة، فريق مصر المقاصة مع فريق الشرقية على ملعب الفيوم في الساعة الثانية ونصف في الجولة الـ17 من الدوري العام
ويسعى المقاصة للفوز ليواصل مطاردة الأهلي على القمة؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يسعى الشرقية للفوز للهروب من قاع الدوري؛ حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 8 نقاط. ويدير اللقاء تحكيميا: شريف رشوان وخالد حمزة وهشام محمود، وناصر مطر حكمًا رابعًا.
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