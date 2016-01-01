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المصري يواجه الإنتاج اليوم في الدوري
30
ديسمير
2016
07:46 AM
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يلتقي اليوم الجمعة فريق المصري مع فريق الإنتاج الحربي على ملعب برج العرب في الساعة الخامسة مساء، في الجولة الـ17 من الدوري العام
ويسعى المصري للفوز حيث يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة بينما يسعى الإنتاج للفوز وتحسين وضعه بجدول الدوري حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. ويدير اللقاء تحكيميا: أحمد الغندور وشريف التباع ومحمود عبد السميع، وتامر جمعة حكمًا رابعا.
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