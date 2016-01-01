جاء اختيار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني للثلاثي محمد إبراهيم لاعب الزمالك وأحمد جمعة مهاجم المصري ومحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة الأمم الأفريقية في الجابون ليكون بمثابة مفاجأة قائمة المنتخب التي أعلنها الجهاز الفني للفراعنة عقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

خاصة أن القائمة جاءت على استبعاد بعض اللاعبين الذين صالوا وجالوا مع أنديتهم خلال الفترة الماضية، ومنهم مؤمن زكريا ووليد سليمان لاعبا الأهلي وأيمن حفني وباسم مرسي لاعبا الزمالك المنتخب الوطني.يبقى أن المدير الفني للفراعنة سيكون مضطرا لاستبعاد 4 لاعبين قبل إرسال القائمة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية للكاف يوم 4 يناير المقبل والتي ستضم 23 لاعبا فقط وفقا للائحة المنظمة للبطولة.وضمت القائمة 27 لاعبا هم: عصام الحضري وأحمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد المحمدي وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار وأحمد حجازي والنني ومحمد صلاح وعمر جابر ومروان محسن وأحمد الشناوي ومحمد إبراهيم وسعد الدين سمير وطارق حامد وكوكا وكهربا وتريزيجيه وعلي جبر ورمضان صبحي وكريم حافظ وعمرو وردة وحمادة طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة.