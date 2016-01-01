قام التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي بجولة تفقدية لصالة الجيم والجاكوزى بالنادي؛ للوقوف على حالتهما قبل بدء مهمته بشكل رسمي مع الفريق

وكان شتراكا طالب بصيانة وتحسين أرضية ملعب الإسماعيلية خلال فترة توقف الدوري.ومن المقرر أن يبدأ شتراكا مهام عمله بالفريق عقب عودة اللاعبين من الراحة التي سيحصلون عليها عقب لقاء الاتحاد السكندري، المحدد له اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز.