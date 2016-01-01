هنّأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، زميلهم أحمد جمعة، مهاجم وهداف الفريق لانضمامه للقائمة الأولية والمختارة للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون اعتبارًا من الرابع عشر من يناير وحتى الخامس من فبراير من العام المقبل

ونشر اللاعبون عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي |إنستجرام|، مهنئون زميلهم، كل بطريقته الخاصة.قال السيد حمدي المنقطع عن الفريق ويطالب بفسخ تعاقده مع النادي مؤخرا: |مبروك من قلبي|.أما سعيد مراد فنشر قائلا: |مبرووووووووووووووك يا حبيبي تستاهل كل خير والله بإذن الله تكسّر الدنيا وأنت إضافة قوية لمنتخب مصر|.وتابع أحمد كابوريا: |ألف مبروك يا حبيبي.. تستاهل كل خير|.أما عبد الله بيكا فقال: |مبروك يا حبيبي البلدوزر.. تستاهل كل خير، وإن شاء الله هتكون إضافة لمنتخب مصر|.وهنّأ محمد ماجد أونش زميله قائلا: |مبروك انضمامك لمنتخب مصر، ويا رب تكون إضافة كبيرة ليه|، كما هنّأه زميله السابق حمادة طلبة الذي طلب فسخ تعاقده مع المصري مؤخرا قائلا له: |والله أنا فرحان عشان ربنا مضيعش تعبك مبروك يا طلبة|.يذكر أن لاعبي المصري في معسكر حاليا استعدادا لملاقاة الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، بختام الدور الأول بالدوري الممتاز.