«كهربا» في مواجهة ودية اليوم مع اتحاد جدة أمام أتليتكو مدريد

يلتقي فريق اتحاد جدة الذي يضم محمود عبد المنعم كهربا في السابعة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، مع نادي أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة