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جمهور الأهلي يختار سعد سمير أفضل لاعب في مباراة القمة
30
ديسمير
2016
04:46 AM
بواسطة
أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، اختيار جمهور القلعة الحمراء، للاعب سعد سمير كأفضل لاعب في مباراة القمة، والتي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد
وكتبت الصفحة: |نسر المباراة هو لاعبنا سعد سمير|، مع تعليق بالإنجليزية مصحوبا بصورة نجم دفاع الأهلي سعد سمير يقول: |رجل المباراة|.كان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك في لقاء القمة 113، بهدفين دون رد، لمؤمن زكريا وأجاي، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
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