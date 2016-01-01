هنّأ شريف عبد الفضيل لاعب النادي الإسماعيلي، زميله بالفريق محمد عواد حارس المرمى؛ لاختياره ضمن القائمة الأولى المختارة للمنتخب الوطني خلال معسكره المغلق المقرر إقامته اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الجابون اعتبارًا من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير من العام المقبل