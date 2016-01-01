عبّر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته باختياره ضمن قائمة معسكر منتخب مصر الأول الذي يبدأ أول يناير المقبل؛ وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الجابون في الفترة من ١٤ إلى ٥ فبراير

وأكد |عواد| أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أول من أبلغه بانضمامه لصفوف معسكر منتخب مصر عن طريق اتصال تلقاه منه عقب إعلان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة قائمة المنتخب، وطالبه بالتألق خلال المعسكر؛ بسبب المنافسة الشرسة مع الثلاثي عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي، معربا عن سعادته بأن يقوم رئيس النادي شخصيا بالاتصال به.ووجّه |عواد| الشكر لمدربه سعفان الصغير صاحب الفضل في وصوله إلى مستواه الحالي، قائلا: |الدولي صاحب فضل عليه منذ أن كنت حارس ناشئ بقطاع الناشئين|.كما شكر |عواد| زملاءه الحراس في مقدمتهم الحارس الكبير محمد صبحي قائد الفريق، والذي قال |عواد| عنه، |إنه من رموز النادي وقدوة يقتدى بها|، مشيرا إلى أنه يعيش فترة من أفضل فترات حياته؛ بسبب خطوبته واختياره للمنتخب، مضيفا: |العروسة وشها حلو عليّ، وأطالب الجماهير بالدعاء لي|.