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حسام حسن يهنئ جمعة بانضمامه للمنتخب
30
ديسمير
2016
03:46 AM
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هنّأ حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبه أحمد جمعة؛ لاختياره ضمن القائمة الأولية والمختارة للمنتخب الوطني وذلك خلال معسكر الفريق الحالي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم الجمعة بالدوري الممتاز، وطالبه ببذل أقصى مجهود ليكون ضمن القائمة النهائية لأمم أفريقيا
وينضم |جمعة| لمعسكر المنتخب المقرر إقامته اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد؛ استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون اعتبارًا من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير من العام المقبل. وضمّت القائمة أيضًا حمادة طلبة مدافع المصري الذي طالب بفسخ تعاقده مؤخرا مع النادي.
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