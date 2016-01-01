القاهرة - (مصراوي): تلقى الزمالك خسارته الأولى في مسابقة الدوري على يد غريمه الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب |بتروسبورت|، في قمة الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري العام

أحرز هدفي الأهلي عن طريق مؤمن زكريا في الدقيقة 22، والنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 89 من عٌمر المباراة.

وحافظ الأهلي على رصيد خالي من الهزائم بعد انتهاء الدور الأول، ليتربع المارد الأحمر على قمة الدوري بـ45 نقطة، في المقابل تلقى الفارس الأبيض خسارته الأولى بالدوري ليتوقف رصيده عند 34 نقطة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة