أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه فقد الإحساس بالألم من هزيمة الزمالك أمام النادي الأهلي، وذلك بعد فوز الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصرى الممتاز