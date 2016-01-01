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عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك بالقمة 113: فقدت إحساس الألم تماما
29
ديسمير
2016
21:46 PM
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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه فقد الإحساس بالألم من هزيمة الزمالك أمام النادي الأهلي، وذلك بعد فوز الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصرى الممتاز
وقال |أديب|، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، مساء اليوم، |هي دي قصة حياتي نلعب الماتش كله والأهلي يكسب مش فاهم ده معناه إيه في كره القدم الحديثة أو القديمة على العموم أنا فقدت إحساس الألم تماما|.وبهذا الفوز ينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 45 نقطة بعد انتهاء الدور الأول، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 34 ويحتل المركز الثالث.
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