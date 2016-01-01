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اجتماع طارئ في الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي
29
ديسمير
2016
21:46 PM
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دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء مجلس إدارته لاجتماع مجلس إدارة طارئ غدًا الجمعة بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق من الأهلي بهدفين دون رد
ومن المنتظر أن يناقش رئيس الزمالك أسباب الهزيمة من الأهلي وبعض القرارات الأخرى التي سيتم اتخاذها بشأن الفريق.
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