اجتماع طارئ في الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء مجلس إدارته لاجتماع مجلس إدارة طارئ غدًا الجمعة بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق من الأهلي بهدفين دون رد