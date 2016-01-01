فاز النادي الأهلي على الزمالك 2-0، ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت

وخسر الزمالك لأول مرة بعد 27 مبارة متتالية بدون هزيمة في الدوري العام، و31 مباراة في المسابقات المحلية.وكانت آخر هزيمة للزمالك في الدوري، أمام الإسماعيلي، يوم 6 أبريل 2016، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2015/2016.ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين أمام مصر المقاصة وطلائع الجيش.