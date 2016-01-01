اعتذر حسام البدري، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لجمهور الزمالك بسبب انفعالاته القوية بعد تسجيل فريقه الهدف الثاني في مباراة القمة الـ113، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم على استاد بتروسبورت

واحتفل |البدري| بعد هدف الأهلي الثاني الذي سجله |آجاي| بضربة رأس بعد مشاركته في المباراة بثوان قليلة.وانطلق البدري مشيرا نحو المقصورة وسط فرحة هيستيرية كبيرة، وهي اللقطة التي اعتذر عنها البدري بعد صافرة النهاية.