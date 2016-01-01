توجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى غرفة خلع ملابس فريق الأهلي عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد بالأسبوع السابع عشر بالدوري

وكان مرتضى منصور صرح عقب المباراة قائلًا: |محمد حلمي ما عندوش أي عذر يخسر مباراة أو بطولة، التشكيل سيئ للغاية في القمة، أي مدرب للزمالك يلعب على بطولة واللي مش هيكسب يمشي|.