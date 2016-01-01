هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمد حلمي المدير الفني عقب الخسارة بهدفين دون مقابل من الأهلي في لقاء القمة بالجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، قائلا: «أي مدير فني عايز يكمل في الزمالك يلعب برأسي حربة، واللي مش عاجبه كلامي يمشي مش عايزه»