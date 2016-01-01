انفعل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على جماهير الأهلي قبل نهاية مباراة القمة بدقائق، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد بالأسبوع السابع عشر بالدوري