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مرتضى منصور ينفعل على جماهير الأهلي بسبب باسم مرسي
29
ديسمير
2016
21:46 PM
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انفعل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على جماهير الأهلي قبل نهاية مباراة القمة بدقائق، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد بالأسبوع السابع عشر بالدوري
وجاء انفعال مرتضى منصور على جماهير الأهلي بعد هجومهم على باسم مرسي بعد اعتراضه على قرارات حكم المباراة.
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