بويل مدرب ساوثامبتون يستبعد رحيل فونتي أو فان ديك في يناير

(رويترز) - نفى كلود بويل مدرب ساوثامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بيع أي من مدافعيه الاثنين الأساسيين في يناير كانون الثاني نافيا تقارير اعلامية قالت إن النادي سيستغني عن جوزيه فونتي أو فيرجيل فان ديك.

وأشارت تقارير في البرتغال في وقت سابق هذا الشهر إلى أن ساوثامبتون وافق على السماح للاعب - الذي يتبقى في عقده 18 شهرا - بالرحيل في يناير كانون الثاني بعدما فشل في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وذكرت تقارير في وسائل اعلام بريطانية في الأسابيع الأخيرة أن الهولندي فان ديك بات هدفا لتشيلسي متصدر الترتيب ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث لكن بويل أكد أن أيهما لن يرحل في يناير كانون الثاني.

وأبلغ المدرب الفرنسي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس "موقف جوزيه أقل تحديدا لكنه مرتبط بعقد مع ساوثامبتون."

وأضاف "فيرجيل لاعب مهم للغاية وسيبقى هنا. بالطبع سيظل الاثنان هنا (في يناير).

"هناك تكهنات دائما حول لاعبين مختلفين. الأمر طبيعي لأنهما لاعبين رائعين ومهمين. لكن من المهم بالنسبة لهم الاستمرار وتحسين مركزنا في الجدول."

ويستضيف ساوثامبتون - الذي تراجع للمركز الثامن في الترتيب عقب هزيمته 4-1 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء - وست بروميتش البيون صاحب المركز التاسع يوم السبت وقال بويل إنه لم يقرر بعد تشكيلته الأساسية.

وسيلعب بويل بدون ناثان ريدموند بعدما أكد أن ساوثامبتون لن يستأنف قرار طرده بسبب مخالفة ضد ديلي آلي لاعب وسط توتنهام.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)