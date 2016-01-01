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بالصور.. جماهير الأهلي والزمالك يتوافدون على مقاهي العمرانية
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ديسمير
2016
18:47 PM
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بدأ العشرات من المواطنين في اللحظات الحالية، التوافد إلى المقاهي المتواجدة في منطقة العمرانية بحي الهرم؛ وذلك لمتابعة لقاء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والذي سيبدأ في تمام السابعة من مساء اليوم
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، عند السابعة مساء اليوم الخميس؛ لمتابعة القمة 113 بين الأهلي والزمالك في الديربي المنتظر، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري العام. ويدخل القطبان اللقاء بهدف تحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة الثلاث، حيث يمتلك الأهلي 42 نقطة في الصدارة، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد 34 نقطة.
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