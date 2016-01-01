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ميدو وأحمد مرتضى يصلان بتروسبورت لمساندة الزمالك في القمة 113
29
ديسمير
2016
18:47 PM
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وصل أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لفريق وادي دجلة وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى ستاد بتروسبورت
ومن المنتظر أن يواجه الفريق الأبيض نظيره فريق الأهلي بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز.
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