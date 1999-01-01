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النصر99 يهزم الشرقية للدخان 6-1 في دوري الجمهورية
29
ديسمير
2016
18:47 PM
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فاز اليوم الخميس، فريق النصر لكرة القدم تحت 16 سنة مواليد 1999، على نظيره الشرقية للدخان بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات مجموعة القاهرة في دوري الجمهورية للقسم الثاني
وأحرز أهداف النصر محمود فهمي|هاتريك| وأحمد خالد|هدفين| وعمار حمدي|هدف|، ويقود الفريق جهاز مكون من مصطفى يوسف مدير فني وأحمد نور مدرب عام ومحمود عبدالشافي مدرب حراس المرمي محمد بيتو إداريا وأشرف الزغبي أخصائي علاج طبيعي وهيثم هلال رئيس قطاع الناشئين بالنادي.وفي مباريات أخرى فاز الترسانة على نجوم المستقبل 2 / 1، وإف سي مصر على القناة 1 / 0، وسيراميكا على السكة 4 / 0، فيما تأجلت مباراة الشرطة مع البنك الأهلي.
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