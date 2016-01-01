أعلن حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المرتقبة السابعة مساء، اليوم الخميس، في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري العام