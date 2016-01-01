استبعد محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك أحمد جعفر وصلاح ريكو من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام على ملعب بتروسبورت