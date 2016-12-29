ميدو: الحضري يستحق أن يكون الحارس الأساسي في أمم إفريقيا

كتبت- نورهان سراج: يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، أن عصام الحضري حارس مرمى فريقه يستحق أن يحرس عرين منتخب مصر خلال بطولة الأمم الإفريقية

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في 14 يناير المقبل، والتي تقام في الجابون.

وكتب ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: |الحضري اثبت في مباراة أمس انه يستحق ان يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كاس الامم رغم المستوي الجيد الذي يقدمه كل من الشناوي واكرامي|.

وكان وادي دجلة فاز على أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، ضمن الجولة لـ17 من الدوري.

وتلعب مصر ببطولة أمم إفريقيا في المجموعة الرابعة التي تضم كل من غانا وأوغندا ومالي.

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