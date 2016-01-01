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إنشاء صالة مغطاة بالأقصر استعدادا لـ كأس العالم لكرة اليد 2021
الأقصر - محمد محروس : أعلن حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن بدء إجراءات إنشاء صالة مغطاة على مساحة 8 أفدنة؛ استعدادًا لاستضافة مجموعة من مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021
وأشار |بركات| ـ في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن لجنة من وزارة الشباب والرياضة قامت بمعاينة 3 قطع في مدينة طيبة؛ حيث تم اختيار واحدة وتبلغ مساحتها 44 فدان، منوهًا إلى عدم نقل أصولها التابعة لوزارة الإسكان والتعمير حتى الآن، فيما تتم إجراء قرارات التخصيص.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر إنشاء الصالة المغطاة على شكل |قبو زجاجي| على مساحة 8 أفدنة، بالإضافة إلى استغلال المساحات المتبقية في إنشاء مباني خدمية أخرى تابعة للصالة.
يذكر أن مصر ستسضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021؛ حيث تقرر اختيار 5 صالات مغطاه كبرى لإقامة المباريات، منها الصالة المغطاة باستاد القاهرة و 4 صالات أخرى بمحافظات شرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر والإسكندرية.
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