كتب ـ مصطفى الجريتلي: خاض نيمار، لاعب فريق برشلونة الإسباني، مساء يوم أمس الأربعاء، مباراة خيرية في البرازيل؛ لدعم أسر ضحايا حادث طائرة فريق شابيكوينسي

ولعب |نيمار| بجوار نجم البرازيل السابق، زيكو، على ملعب |ماراكانا|، بمدينة ريو دي جانيرو، في |مباراة النجوم|.

ورفعت الجماهير ـ التي بلغت 60 ألف شخص ـ، لافتات تضامنية مع ضحايا أسر الحادث والنادي البرازيلي.



وتعرضت بعثة فريق |شابيكوينسي|، التي كانت تتجه في مطلع ديسمبر الجاري لخوض مباراة ذهاب نهائي |كوبا سود أمريكانا|، أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، لحادث مأساوي أودى بحياة 19 لاعبًا كانوا من بين ركاب الطائرة المحطمة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة