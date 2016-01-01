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نيمار يشارك زيكو مباراة ودية لصالح ضحايا شابيكوينسي
29
ديسمير
2016
14:15 PM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: خاض نيمار، لاعب فريق برشلونة الإسباني، مساء يوم أمس الأربعاء، مباراة خيرية في البرازيل؛ لدعم أسر ضحايا حادث طائرة فريق شابيكوينسي
ولعب |نيمار| بجوار نجم البرازيل السابق، زيكو، على ملعب |ماراكانا|، بمدينة ريو دي جانيرو، في |مباراة النجوم|.
ورفعت الجماهير ـ التي بلغت 60 ألف شخص ـ، لافتات تضامنية مع ضحايا أسر الحادث والنادي البرازيلي.
وتعرضت بعثة فريق |شابيكوينسي|، التي كانت تتجه في مطلع ديسمبر الجاري لخوض مباراة ذهاب نهائي |كوبا سود أمريكانا|، أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، لحادث مأساوي أودى بحياة 19 لاعبًا كانوا من بين ركاب الطائرة المحطمة.
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