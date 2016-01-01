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تيفيز ينتقل للدوري الصيني
29
ديسمير
2016
14:15 PM
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كتب ـ مصطفى الجريتلي: أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع نظيره الصيني شنغهاي شينهوا غرينلاند بخصوص لاعبه، كارلوس تيفيز
وأشار النادي ـ عبر موقعه الرسمي ـ، إلى أن اللاعب شكرهم لسماحهم له بالتفاوض والوصول لحل مرضي لجميع الأطراف المعنية.
وأضاف بوكاجونيورز :| وبهذا تنتهي المرحلة الثانية من تيفيز في بوكا؛ حيث ترك ذكرى لا تُمحى بالنسبة لمشجعي النادي، فسجل 25 هدفًا في 56 مباراة|.
وتابع النادي الأرجنتيني: |حظًا سعيدًا كارلوس! وستكون دائمًا في قلوبنا، اعتبارًا من يوم غد والجميع سيحلم بعودتك وسنعمل في بوكا لتسهيل عودتك.. ولن ندخر جهدًا لرؤيتك مرة أخرى بقميصنا|.
وسبق لـ |تيفيز| اللاعب لصالح مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفينتوس.
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