كتب ـ مصطفى الجريتلي: أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الخميس، توصله لاتفاق مع نظيره الصيني شنغهاي شينهوا غرينلاند بخصوص لاعبه، كارلوس تيفيز

وأشار النادي ـ عبر موقعه الرسمي ـ، إلى أن اللاعب شكرهم لسماحهم له بالتفاوض والوصول لحل مرضي لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف بوكاجونيورز :| وبهذا تنتهي المرحلة الثانية من تيفيز في بوكا؛ حيث ترك ذكرى لا تُمحى بالنسبة لمشجعي النادي، فسجل 25 هدفًا في 56 مباراة|.

وتابع النادي الأرجنتيني: |حظًا سعيدًا كارلوس! وستكون دائمًا في قلوبنا، اعتبارًا من يوم غد والجميع سيحلم بعودتك وسنعمل في بوكا لتسهيل عودتك.. ولن ندخر جهدًا لرؤيتك مرة أخرى بقميصنا|.

وسبق لـ |تيفيز| اللاعب لصالح مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفينتوس.

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