كتبت- نورهان سراج: أكد ياسر أيوب مدير الإدارة الإعلامية بالنادي الاهلي، أن فريقه لن يخوض مباراة القمة أمام الزمالك، حال عدم تلقيهم أي مكاتبات رسمية تفيد بزيادة عدد الجماهير الحاضر للقاء

وقال أيوب في تصريحات تلفزيونية لقناة dmc: |الأهلي لن يتعامل مع تصريحات تلفزيونية، ما تم الاتفاق عليه رسميا هو حضور 50 فرد لكل نادي ونحن ملتزمون بذلك|.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن مساء الأربعاء، حصوله على موافقة أمنية بزيادة عدد حضور المباراة إلى 600 مشجع مقسمة بالتساوي بين الناديين.

وأضاف أيوب: |نحن أمام أزمة حقيقية، لا يعقل أن تتم زيادة الأعداد فجأة، هذه الزيادة قد تؤدي إلى تدفق الجماهير أملا في حضور اللقاء|.

وتابع: |كذلك لا يوجد وقت لاختيار 300 مشجع للحضور، فعلي أي أساس سيتم اختيارهم ووفقا لأية معايير؟|

وأكد: |الأهلي لم يتلق أي اخطار أو مكاتبات سواء من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير|.

وأتم: |الأهلي لن يخوض المباراة إذا وجدنا أن العدد الموجود في مدرجات الملعب أكبر من المتفق عليه، وفي حال عدم وصول مستند رسمي يفيد بزيادة العدد أو على الأقل الاتصال بإدارة النادي |.

ومن جانبه، رد عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة، على تهديد الأهلي بالانسحاب، في تصريحات عبر نفس القناة، قائلا إنه بالفعل تم طباعة 600 دعوة لحضور الجماهير، مؤكدا أن النادي الأحمر كان متواجدا في جلسة الاتفاق.

وأضاف: |مجدي عبد الغني عضو الاتحاد تولى مهمة التنسيق حول الامر، وكان يجري اتصالات دائمة مع علاء مقلد مدير نادي الزمالك ونظيره في الأهلي شيرين شمس |

وأتم: || لا أعرف سبب اعتراض النادي الأهلي، رحلت عن مقر اتحاد الكرة في الخامسة مساءً وكان الاتفاق على حضور 600 مشجع للناديين، وقد يكون هناك أمور استجدت عقب رحيلي |.

ويلتقي الزمالك والأهلي، في لقاء القمة 113، مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة 17من الدوري.

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