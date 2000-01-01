ويعد هذا أول لقاء احترافي بين الصين ومصر ممثلا في WKF CHINA (World Kickboxing Federation) وESSA ( Egyptian Sanda school Association) بمشاركة 7 مقاتلين 6 شباب وفتاة وذلك في عقر دار العملاق الصيني ووسط جماهيره في ظاهرة لم تحدث من قبل إلا بين التنين الصيني والدب الروسي بترسانته الجبارة من المقاتلين أمثال أسطورة الألعاب القتالية مسلم صاليحوف واتاييف، وهو ما يؤكد تألق الفراعنة المصريين في نزالات اتسمت بمنتهي القوة والندية في 4 نزالات قتالية في أسلوب الــ K1 و3 نزالات في أسلوب الــ MMA (MIXED MARTIAL ARTS).وفاز المقاتل أحمد جمال النسر في وزن 68 كج في أسلوب الــ K1 بإجماع الحكام بفارق كبير عن منافسه الصيني بعد أداء عرض رائع وسيطرة كاملة على مجريات القتال، وفاز أيضا البطل أحمد إبراهيم في وزن 80 كج في أسلوب الــ K1 بعد أداء أكثر من رائع في النزال وكاد أن ينهي اللقاء بالضربة القاضية.أما الحصان الأسود للبطولة البطل مصطفى الهجرسي في ميزان 70 كج في أول مشاركة دولية له وكانت الكفة متساوية بينه وبين منافسة الصيني إلا أن الأمطار الغزيرة أثرت على أداء بطلنا المصري حيث جري اللقاء تحت سماء الصين المفتوحة.وبالنسبة للحدث الرئيسي للبطولة والحزام فكان لقاء البطل الكبير ابن المنيا البطل أيمن جلال في وزن 75 كج بأداء فاجأ الجميع بالسيطرة على مجريات القتال مع قوة ومتانة المقاتل الصيني المصنف عالميًا، والمشهور جدا ولكن فارق النقاط لم يكن بالكثير ليحرج الحكام لإعطاء الفوز والحزام للفرعون المصري.. وللأسف للفوز على الصين لابد من السيطرة التامة أو الفوز بالضربة القاضية.وكان البطل إسلام جمال قريبا من الفوز على البطل الصيني بطل الــ One FC ولكن عدم خبرة الأول في نزالات الــ MMA هي ما أثرت عليه سلبا.أما المقاتلة القوية والعنيدة بطلة العالم هاجر رجب في وزن الــ 58 كج أمام المصنفة رقم واحد في الصين والعالم حيث جاء اللقاء قويا جدا وشهد الجميع على متانة وقوة البطلة المصرية طوال النزال التي لم تستسلم أبدا ولكن خبرة المقاتلة الصينية حسمت النتيجة لصالحها.وشهدت مباراة البطل محمود عاشور مبارزات قوية إلا أن حركة الإخضاع الأرم بار خدمت منافسه وإنهاء اللقاء لصالح بطل الصين.. وكرمت البطولة الدولية بالصين مدرب الفريق الفريق المصرى للكونغ فو |الإجيبشن سندا سكول (ESSA )| الكابتن عبد الحميد الصياد عن تاريخه ومجهوداته الكبيرة في نشر الملاكمة الصينية كأحد أفضل مقاتلي العالم سابقا.كما شهدت البعثة التوقيع على اتفاق بين الطرفين المصري والصين على إعطاء المانجر الكابتن محمد الراهبيني رئاسة ووكالة الــ WKF CHINA والتمثيل الوحيد له في مصر. وتم تكريم البطلين أحمد إبراهيم وأيمن جلال عن بطولاتهم وإنجازاتهم في بطولات العالم للملاكمة الصينية Sanda تكليلا واعترافا بحجم الفريق المصري على المستوي العالمي وصعوده المستمر كأحد أفضل فرق العالم للمحترفين في الألعاب القتالية.