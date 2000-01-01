وتقرر أن يقوم ”أبوجريشة” بترجمة التعليمات الفنية من المدير الفني الجديد إلى لاعبي الدراويش خلال التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية بجانب مرافقته في المؤتمرات الصحفية. في حين سيقوم المدير الإداري للدراويش بالترجمة لـ ” شتراكا” خلال المهام الإدارية داخل النادي.