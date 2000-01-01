قال أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي طلائع الجيش إنه كان يتمنى تأجيل لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك من أجل مصلحة المنتخب الوطني المقبل على المشاركة بكأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017

وأوضح عيد لـ|فيتو| أنه يخشى الاحتقان بين اللاعبين خلال مواجهة الفريقين الليلة قبل معسكر المنتخب مثلما حدث بلقاء الفريقين بكأس مصر الموسم الماضي وتوتر العلاقة بين اللاعبين بمعسكر المنتخب.وتمنى عيد أن يخرج اللقاء بروح عالية بين الفريقين مؤكدا أن الأهدأ أعصابا والأكثر تركيزا بالملعب سيكون صاحب الفوز اليوم، لكنه بالطبع يتمنى الفوز لفريقه وناديه المفضل الزمالك حتى يقترب من المنافسة على قمة الدوري مع الأهلي ومصر المقاصة.