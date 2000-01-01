أكد مجدي مصطفى كابتن المقاولون العرب السابق، في عصره الذهبي، أن الفائز في مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلي سيكون الفريق الأهدأ أعصابا علاوة على الدفاع الجيد