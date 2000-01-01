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مجدي مصطفى: الأهدأ أعصابا يحالفه التوفيق في القمة 113
29
ديسمير
2016
12:47 PM
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أكد مجدي مصطفى كابتن المقاولون العرب السابق، في عصره الذهبي، أن الفائز في مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلي سيكون الفريق الأهدأ أعصابا علاوة على الدفاع الجيد
وأشار مصطفى أن مواجهات القمة يصعب التكهن بنتيجتها قبل اللقاءات لأنها لاتقارن بمستوى الفريقين قبل المباريات، ولكل مباراة ظروفها الخاصة.ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس في كلاسيكو الكرة المصرية باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.
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