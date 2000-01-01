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«خضر» يختار 20 لاعبا بقائمة الإسماعيلي أمام الاتحاد بحضور «شتراكا»
أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه لملاقاة فريق الاتحاد المقرر لها غدًا الجمعة في ختام لقاءات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز
وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم: |محمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى وباهر المحمدي وشريف عبد الفضيل وشريف حازم ومحمود حمد وبهاء مجدي في خط الدفاع وحسني عبد ربه ومحمد فتحى وعماد حمدي ومحمود متولى وعمر الوحش وكريم بامبو وأحمد جمال وخالد عيد وإبراهيم حسن ومحمد أبو المجد ” بوشا ” في خط الوسط وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى ووليد عطية في خط الهجوم|.وشهدت قائمة الدراويش استبعاد كل من محمد صبحي وأيمن رجب وسعد حسني وأحمد هاني وعمرو حسين وسامح عبد الفضيل ومحمد عادل جمعة وتوريك جبرين ومحمود عبد العزيز وأحمد صالح ”وزه” وعموري عبد الفتاح. واختتم الفريق استعداداته صباح اليوم خلال معسكره المغلق الحالي بالإسماعيلية بحضور مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والتشيكى فرانز شتراكا المدير الفني الجديد للفريق.
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