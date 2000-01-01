ويدخل الأهلي بقيادة «سامر عبد الرحمن» المدير الفني، اللقاء متصدرا قمة مسابقة دوري الجمهورية برصيد 24 نقطة، في حين يحتل الزمالك بقيادة «سعيد الجدي» المركز الرابع برصيد 14 نقطة.وترصد بوابة |فيتو| نتائج مباريات الفريقين خلال مشوارهما في البطولة حتى الآن حيث حقق الأهلي الفوز في جميع مبارياته على الجيش 3- صفر ثم وادي دجلة 3- صفر والاتحاد 6- صفر، وسموحة 3 -2 وانبي 1- صفر والإنتاج الحربي 2 -1 وطنطا 6-صفر وأخيرا المقاولون 2 -1.في حين فاز الزمالك على طنطا 1- صفر والداخلية 3- 1 والمصري 2 -1 والاتحاد 9- صفر، وتعادل مع المقاولون 1- 1 والجيش 1 -1، وتلقي الهزيمة أمام الإسماعيلي 4- 2 ووادي دجلة 1- صفر.