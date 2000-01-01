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بالأرقام.. مشوار الأهلي والزمالك قبل قمة الناشئين
يستضيف فريق الأهلي لكرة القدم تحت 14 سنة مواليد 2002، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، نظيره الزمالك بالملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة العاشرة لدوري الجمهورية للناشئين
ويدخل الأهلي بقيادة «سامر عبد الرحمن» المدير الفني، اللقاء متصدرا قمة مسابقة دوري الجمهورية برصيد 24 نقطة، في حين يحتل الزمالك بقيادة «سعيد الجدي» المركز الرابع برصيد 14 نقطة.وترصد بوابة |فيتو| نتائج مباريات الفريقين خلال مشوارهما في البطولة حتى الآن حيث حقق الأهلي الفوز في جميع مبارياته على الجيش 3- صفر ثم وادي دجلة 3- صفر والاتحاد 6- صفر، وسموحة 3 -2 وانبي 1- صفر والإنتاج الحربي 2 -1 وطنطا 6-صفر وأخيرا المقاولون 2 -1.في حين فاز الزمالك على طنطا 1- صفر والداخلية 3- 1 والمصري 2 -1 والاتحاد 9- صفر، وتعادل مع المقاولون 1- 1 والجيش 1 -1، وتلقي الهزيمة أمام الإسماعيلي 4- 2 ووادي دجلة 1- صفر.
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