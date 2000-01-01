وكان الزمالك قرر وضع شاشات عرض عملاقة لمتابعة مباراة الزمالك أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بالدوري.