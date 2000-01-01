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الزمالك يجهز شاشات عرض لمتابعة القمة 113
29
ديسمير
2016
12:47 PM
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بدأ مسئولو نادي الزمالك، في تجهيز شاشات العرض التي سيتم وضعها بجوار حمامات السباحة الخاصة بالقلعة البيضاء لعرض القمة 113
وكان الزمالك قرر وضع شاشات عرض عملاقة لمتابعة مباراة الزمالك أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بالدوري.
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