البدري حذر لاعبيه في محاضرات الفريق الفنية الأخيرة من إهدار الفرص، مؤكدًا لهم أن لقاءات القمة لا تحمل أي استهتار أو رعونة أمام المرمى كما حدث في بعض مباريات الدوري هذا الموسم. وأوضح البدري للاعبيه أن التركيز يبقى مطلوبًا بشدة في القمة 113 الليلة من أجل حسمها لصالح الفريق. التحذير الثاني من البدري للاعبي الأهلي تمثل في ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية والخططية مؤكدا لهم أهمية السير وفقا للخطة الموضوعة وعدم المجازفة في بعض الأحيان على حساب الناحية الدفاعية خاصة في ظل خطة المواجهة التي تم وضعها على كذا مرحلة لتنفيذها طوال التسعين دقيقة. ثالث التحذيرات تمثل في حديث البدري حول ميل بعض اللاعبين للأداء الفردي والاستعراضي على حساب الفريق مؤكدًا لهم أن روح الجماعة والانضباط الخططي والتكتيكي وسرعة نقل الكرة واللعب من لمسة واحدة أمور ستسهل كثيرا من مهمة الفريق في مواجهة اليوم.