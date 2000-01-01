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3 تحذيرات من البدري للاعبي الأهلي قبل الكلاسيكو 113 «تقرير»
جدد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي تحذيراته للاعبي فريقه قبل ساعات من القمة المرتقبة أمام الزمالك والمقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول بمسابقة الدوري الممتاز
البدري حذر لاعبيه في محاضرات الفريق الفنية الأخيرة من إهدار الفرص، مؤكدًا لهم أن لقاءات القمة لا تحمل أي استهتار أو رعونة أمام المرمى كما حدث في بعض مباريات الدوري هذا الموسم. وأوضح البدري للاعبيه أن التركيز يبقى مطلوبًا بشدة في القمة 113 الليلة من أجل حسمها لصالح الفريق. التحذير الثاني من البدري للاعبي الأهلي تمثل في ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية والخططية مؤكدا لهم أهمية السير وفقا للخطة الموضوعة وعدم المجازفة في بعض الأحيان على حساب الناحية الدفاعية خاصة في ظل خطة المواجهة التي تم وضعها على كذا مرحلة لتنفيذها طوال التسعين دقيقة. ثالث التحذيرات تمثل في حديث البدري حول ميل بعض اللاعبين للأداء الفردي والاستعراضي على حساب الفريق مؤكدًا لهم أن روح الجماعة والانضباط الخططي والتكتيكي وسرعة نقل الكرة واللعب من لمسة واحدة أمور ستسهل كثيرا من مهمة الفريق في مواجهة اليوم.
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