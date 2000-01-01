تألق اللاعب هذا الموسم مع فريقه منذ بداية الموسم ونجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز في العديد من المباريات الحاسمة، بالإضافة إلى قيادته للزمالك للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية.محمود عبد الرازق شيكابالا، عند بلوغه عامه العاشر، تحمل مشقة السفر من أسوان إلى القاهرة لينضم إلى براعم الزمالك، ويتدرج في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ويصعد للفريق الأول مع بداية الألفية الجديدة وترك بصمة واضحة في أول ظهور له بالفريق الأول بتسجيل هدف في شباك غزل المحلة في أول مباراة رسمية له.«أباتشي الزمالك» أصبح رمزًا من رموز القلعة البيضاء بفضل إمكانياته الهائلة وعشقه للزمالك والذي جعله محبوب جماهير القلعة البيضاء والتي تعول عليه كثيرا في مباراة القمة أمام النادي الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز.