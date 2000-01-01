-
رياضة
- في القمة 113.. متعب يأمل في الاقتراب أكثر من تريكة بقائمة الهدافين
- الأهلي يهدد بعدم خوض القمة في هذه الحالة
- لاعب أرسنال على رادار ليفربول في يناير المقبل
- تقارير صحفية: رونالدو قد يرحل عن ريال مدريد الموسم المقبل
- طائرة الزمالك «ناشئين» تواجه هليوبوليس.. اليوم
- 178 مليون جنيه قيمة تشكيل الأهلي و176 مليونا للزمالك في الكلاسيكو
- اليوم.. فريق الزمالك لليد «ناشئين 2000» يواجه الأهلي
- مجلس الزمالك في بتروسبورت لحضور القمة
- قراءة في دماغ البدري قبل ساعات من القمة 113
- مرتضى منصور.. ملك أزمات مباريات القمة «بروفايل»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
شيكابالا.. «الأباتشي» أمل الزمالك في القمة 113.. «بروفايل»
«شيكابالا» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعد واحدا من أفضل لاعبي مصر بفضل موهبته الفذة وقدراته الفنية والبدنية الهائلة
تألق اللاعب هذا الموسم مع فريقه منذ بداية الموسم ونجح في قيادة الفريق الأبيض للفوز في العديد من المباريات الحاسمة، بالإضافة إلى قيادته للزمالك للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية.محمود عبد الرازق شيكابالا، عند بلوغه عامه العاشر، تحمل مشقة السفر من أسوان إلى القاهرة لينضم إلى براعم الزمالك، ويتدرج في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ويصعد للفريق الأول مع بداية الألفية الجديدة وترك بصمة واضحة في أول ظهور له بالفريق الأول بتسجيل هدف في شباك غزل المحلة في أول مباراة رسمية له.«أباتشي الزمالك» أصبح رمزًا من رموز القلعة البيضاء بفضل إمكانياته الهائلة وعشقه للزمالك والذي جعله محبوب جماهير القلعة البيضاء والتي تعول عليه كثيرا في مباراة القمة أمام النادي الأهلي والمقرر لها مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)