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فوربس: ثروة وودز نحو 740 مليون دولار وجوردان ملياردير
(رويترز) - قالت مجلة فوربس يوم الأربعاء إن لاعبي الجولف تايجر وودز وفيل ميكلسون ولاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان من بين أغنى 20 شخصية مشهورة في الولايات المتحدة.
وتبلغ ثروة وودز (40 عاما) وهو الأصغر سنا من بين أول 20 شخصا نحو 740 مليون دولار.
وعاد اللاعب الحاصل على 14 بطولة كبرى للجولف ويتأخر بفارق أربع بطولات عن الرقم القياسي لجاك نيكلاوس (18 بطولة) للعب مرة أخرى بعد غياب استمر لأكثر من 15 شهرا بعد تعافيه من أثار جراحة في الظهر.
ويحتل وودز الذي كلفه طلاقه في 2010 أموالا طائلة المركز السابع في القائمة بينما يأتي ميكلسون في المركز 18 بثروة بلغت نحو 375 مليون دولار.
ووفقا للمجلة الشهيرة فإن ثروة جوردان (53 عاما) الذي اعتزل عام 2003 والذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة السلة ودوري المحترفين الأمريكي وصلت إلى 1.2 مليار دولار ليحتل المركز الرابع في القائمة التي تصدرها جورج لوكاس صانع الأفلام (4.6 مليار دولار).
وأشارت فوربس إلى أن القائمة تقتصر على المواطنين الأمريكيين الأغنياء بسبب شهرتهم وليس هؤلاء المشهورين بسبب ثروتهم. وحسب المجلة فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ينتمي إلى الفئة الأخيرة.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية- ترير فتحي عبد العزيز)
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