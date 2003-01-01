يبلغ الدولي المجري من العمر 41 عامًا، بدأ مسيرته التحكيمية عام 1996، وحصل على الشارة الدولية عام 2003، ليشارك بعدها في إدارة مباريات كأس الخليج في ديسمبر 2003، كما شارك في إدارة مباريات القمة بالدوري السعودي أكثر من مرة.كما شارك كاساي في كأس العالم 2010، وأدار 4 مباريات بالبطولة أبرزها ألمانيا وإسبانيا في نصف النهائي، ثم أدار نهائي دوري أبطال آسيا 2011، وشارك في إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 برشلونة مانشستر يونايتد وانتهى بفوز الأول 3/1.واختير كاساي حكمًا في بطولة كأس العالم 2007 للشباب بكندا، وأدار مباراتين بالبطولة كانت الأولى بين البرازيل وكوريا الجنوبية، والثانية جمعت بين الأرجنتين وكوريا الشمالية، كما شارك في كأس أوروبا عام 2008، ودورة الألعاب الأوليمبية 2008 في العاصمة الصينية بكين.استبعد فيكتور كاساي من بطولة الأمم الأوروبية 2012 بعد ارتكابه خطأ تحكيمي في مباراة أوكرانيا وإنجلترا بتغاضيه عن احتساب هدف صحيح لصالح أوكرانيا، إلا إنه شارك مؤخرًا في بطولة الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا، وأدار بها ثلاث مباريات.فيكتور كاساي هو أول حكم في التاريخ يحتسب ركلة جزاء في لقاء كاشيما أنتلرز الياباني وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي باستخدام تقنية الإعادة بالفيديو، في مباراة الفريقين التي اختتمت مؤخرًا باليابان؛ حيث توقف اللقاء دقيقتين من أجل التأكد من صحة الكرة، ليحتسبها في النهاية ركلة جزاء لصالح الفريق الياباني.ويعرف عن كاساي قوة شخصيته وكثرة إشهاره للإنذارات الصفراء في المباريات؛ حيث أخرج البطاقة الصفراء في 499 مناسبة خلال 115 مباراة دولية، بنسبة 4.34 بطاقة في المباراة الواحدة.ويدير فيكتور كاساي لقاء قمة الأهلي والزمالك للمرة الثانية؛ حيث أدار القمة 111 في فبراير من العام الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين ليصبح ثامن حكم أجنبي يدير الكلاسيكو المصري مرتين؛ حيث سبقه الدنماركي كيم ميلتون نيلسون 98 و99، والأوغندي تشارلز ماسيمبى 94 و96، والإيطالي بيدرو ديليا 84 و85، والأسكتلندي دالاس 98 و2001، والبلجيكي فرانك دي بلكير أبريل وديسمبر 2009، والأسكتلندي ستيوارت دوجال 2003 و2009، وأخيرا فيكتور كاساي فبراير وديسمبر 2016.