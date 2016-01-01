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أبو رجيلة عن القمة 113: صعبة للغاية وشيكابالا مفتاح الفوز
29
ديسمير
2016
04:46 AM
بواسطة
قال محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق، |إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي ستقام اليوم بالجولة السابعة عشرة بالدوري العام، صعبةٌ للغاية|
وأضاف |أبو رجيلة|، أن الزمالك يمتلك فريقا مميزا هذا الموسم، وظهر ذلك في آخر المباريات، فقد تطور الأداء بشكل واضح مع المدير الفني محمد حلمي، مؤكدا أن الزمالك لديه أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري، كما أن عودة شيكابالا لمستواه نقطة تحول للفريق.وعن توقعه للمباراة أكد نجم نادي الزمالك السابق، أن المباراة صعبة التوقع بها، ولكن أتمناها مباراة قوية تليق باسم الفريقين.
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