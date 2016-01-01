فاز منتخب تونس على منتخب كتالونيا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في لقاء ودي؛ استعدادا لخوض منتخب نسور قرطاج المشاركة في أمم أفريقيا 2017 بالجابون

وسجّل أهداف المنتخب التونسي الثلاثة |يوسف المساكني| في الدقائق 18 و27 و65، ليلجأ بعدها المنتخبان لركلات الجزاء التي حسمها منتخب تونس لصالحه بنتيجة 4/2.ويلتقي منتخب تونس مع منتخب مصر وديا 8 يناير المقبل؛ استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية.