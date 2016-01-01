اقترب مسئولو نادي بني سويف من التعاقد مع اللاعب النيجيري |بنجامين|، والذي يخضع لاختبار في صفوف الفريق الأول لضمّه خلال انتقالات يناير المقبل؛ لتدعيم صفوف الفريق بالقسم الثاني