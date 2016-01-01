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مهاجم الزمالك يتعاقد مع الشهداء
29
ديسمير
2016
01:46 AM
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تعاقد مسئولو نادي الشهداء مع اللاعب سيد مسعد مهاجم الزمالك الأسبق، لمدة موسم واحد لدعم خط هجوم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز ب
وشهدت الفترة الماضية، مرحلة تفاوض انتهت بموافقة اللاعب على العرض ومنحه فرصة للرحيل نهاية الموسم الحالي. يذكر أن الشهداء يحتل المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.
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