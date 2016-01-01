تعاقد مسئولو نادي الشهداء مع اللاعب سيد مسعد مهاجم الزمالك الأسبق، لمدة موسم واحد لدعم خط هجوم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز ب