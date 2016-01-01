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ثنائية آلي تقود توتنهام لسحق عشرة لاعبين من ساوثامبتون
(رويترز) - واصل توتنهام الضغط على رباعي المقدمة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حول تأخره لفوز ساحق 4-1 على ساوثامبتون الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين يوم الأربعاء.
ويدين توتنهام بالفضل لثنائية ديلي آلي ولهدفين اخرين من هاري كين وسون هيونج مين.
وعادل آلي النتيجة بعدما كان فيرجيل فان ديك تقدم لساوثامبتون بعد مرور دقيقتين فقط. ووضع كين توتنهام في المقدمة واهدر ركلة جزاء أيضا بعدما اسقط ناثان ريدموند جناح ساوثامبتون منافسه آلي في المنطقة ليطرد بعدها.
وبعد أن اندفع ساوثامبتون للهجوم لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة كلل البديل سون هجمة مرتدة سريعة لتوتنهام باحراز الهدف الثالث قبل أن يكمل آلي الرباعية من مجهود فردي رائع.
وارتقى توتنهام للمركز الخامس في الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة متأخرا بنقطة عن غريمه أرسنال صاحب المركز الرابع وبثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.
واستمر ساوثامبتون في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)
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