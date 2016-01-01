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دونجا: التركيز سلاح الزمالك للفوز بالقمة 113
28
ديسمير
2016
22:46 PM
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تمنى محمود عبد العاطي «دونجا»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي غدًا الخميس في الجولة السابعة عشرة للدوري على ستاد بتروسبورت
وقال إنه خاض مباريات أمام الأهلي عندما كان في صفوف المقاصة ولكنه ينتظر الظهور الأول في مباريات القمة، مؤكدًا أن التركيز سيكون سلاح الزمالك في تحقيق الفوز خلال لقاء الأهلي خاصة وأن الزمالك يضم مجموعة متميزة من اللاعبين ولديهم القدرة على تحقيق الفوز.
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